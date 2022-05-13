CHP’li Öztrak: Kaftancıoğlu’na hüküm Saray’ın istek ve arzusuna göre verildi

Olağanüstü toplanan CHP MYK sonrası parti sözcüsü Faik Öztrak, “İstanbul il başkanımız hakkında verilen hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir” dedi.

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Dün Yargıtay, Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasını dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onamış, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozmuştu.

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Faik Öztrak MYK gündemini kamuoyuyla paylaşıyor https://t.co/n2HVFiyisj — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) May 13, 2022

Karar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütün milletvekillerini CHP İstanbul İl Başkanlığı’na çağırmıştı. Bugün toplanan olağanüstü CHP MYK toplantısı 1 saat 15 dakika sürdü.

Toplantı sonrası konuşan CHP sözcüsü Öztrak, şunları söyledi: