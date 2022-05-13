CHP’li Öztrak: Kaftancıoğlu’na hüküm Saray’ın istek ve arzusuna göre verildi

Olağanüstü toplanan CHP MYK sonrası parti sözcüsü Faik Öztrak, “İstanbul il başkanımız hakkında verilen hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir” dedi.
Dün Yargıtay, Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasını dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onamış, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozmuştu.
Karar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütün milletvekillerini CHP İstanbul İl Başkanlığı’na çağırmıştı. Bugün toplanan olağanüstü CHP MYK toplantısı 1 saat 15 dakika sürdü.
Toplantı sonrası konuşan CHP sözcüsü Öztrak, şunları söyledi:
- Arsız elindeki güçle haklıyı suçlu çıkaracağını zanneder. Despot sözde hukukçuları olmadan hukuk devletini katledemez. Sözde hakimleri olmadan göstermelik davalarını yürütemez. Ülkemizde yaşanan tam da budur.
- İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar hukuk ve adalet diliyle yazılmamıştır. Sarayın kirli, vesayetçi diliyle yazılmıştır. Dün mağdurum diyen bugün mağrur oldu. Kendinden olmayana gözdağı vermeye kalkıyor. Muhalefeti engellemeye uğraşıyor. Seçimleri kaybedeceğini anlayan bu kirli vesayetçi anlayış, yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye çalışıyor. Milletin gerçek gündemini karartıyor. İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Bu karar millet adına verilmemiştir. Bu nedenle vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. Adalet, hakkı hak edene vermektir. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız.
- Tarih bu ülkenin aydınlık yüzlerinin demokratik siyaseti savunanların haklarını teslim edecektir. Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Gün, sessiz kalma günü değildir. Bu nedenle genel başkanımız bizim kavgamız zulme karşıdır, bizim kavgamız istibdada karşıdır, bizim kavgamız milletin aşına işine göz koyanlarladır, bizim kavgamız hak, hukuk, adalet ve demokrasi kavgasıdır demiştir. Bugün kimin despotla, kimin milletle kavga ettiği gün gibi ortaya çıkmıştır. Saraydakiler koltuklarından kalkmamak için milletle kavgayı seçmişlerdir. Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını pisletmiştir.
- Bursa’da yapacağımız Milletin Sesi mitingimizi 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin tertemiz oylarıyla bize vermiş olduğu İstanbul’u alamayacaklar, alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar önümüzdeki seçimde Türkiye’yi almamızın önüne geçemeyecekler.