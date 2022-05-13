Commerzbank araştırmacısı: Türkiye’de enflasyon çok daha yükseği görebilir

Commerzbank FX Araştırma Bölüm Başkanı Ulrich Leuchtmann, Türkiye’de Merkez Bankası’nın gerektiği müdahaleleri yapmaması halinde enflasyonun daha yüksek seviyeleri görebileceğini söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi enflasyonu nisanda yüzde 69,97 olarak açıklamıştı. Rakam aynı zamanda son 20 yılın zirvesi. Bağımsız sosyal bilimcilere göreyse bu oran çok daha yüksek. Ekonomistler enflasyondaki artışın sürmesini bekliyor.

Dünya’dan Elif Karaca’ya konuşan Commerzbank FX Araştırma Bölüm Başkanı Ulrich Leuchtmann, Türkiye’de enflasyonun aşağı çekilebilmesi ya da daha fazla yükselmesinin önlenebilmesi için MB’nin politikasını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Leuchtmann, gerek kamuoyunun gerekse para piyasalarını izleyenlerin büyük bölümünün, MB’nin hükümetin yoğun etkisi altında olduğunu düşündüğünü ve bu etkinin enflasyonla sürdürülebilir bir mücadeleye engel olduğunu belirtti.

Enflasyondaki yükselişin hızlanması ihtimaline dikkat çekerken, artan gıda fiyatlarının da zorlayıcı seviyelere geldiğini, ancak yükselen akaryakıt fiyatlarının enflasyon için daha tehlikeli olduğunu belirten Leuchtmann, MB gerektiği gibi mücadele etmezse Türkiye’de enflasyonun çok çok yüksek seviyeleri görme riski bulunduğunu söyledi.