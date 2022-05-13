Son 24 saat: Yedi can kaybı, 1534 vaka

Covid-19 salgınında son 24 saatte 1534 vaka kayda geçerken, yedi kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün 134 bin 27 test yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 1.673 olarak kayda geçti.
Yaramazlara biraz batar!
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