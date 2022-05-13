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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: Yedi can kaybı, 1534 vaka


Covid-19 salgınında son 24 saatte 1534 vaka kayda geçerken, yedi kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün 134 bin 27 test yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 1.673 olarak kayda geçti.

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