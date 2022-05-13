Dolar/TL 15,50 seviyesini test etti

Piyasalar yüksek oynaklığın olduğu bir haftayı geride bırakmaya hazırlanırken dolar/TL kuru 15,50 seviyesini test etti.

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En son 20 Aralık 2021’de 18,3 lirayı aşan dolar/TL, kur korumalı mevduat (KKM) başta olmak üzere önlemlerle gerilemiş, bu yılsa 15 liranın altındaki seyrini sürdürmüştü.

Rusya-Ukrayna savaşıyla hareketlenen kur, 8 Mart’tan bu yana 14,5-15 bandında gidip geliyordu. Ekonomistler, Türk Lirası’ndaki düşüşü durdurmak için Merkez Bankası’nın ‘arka kapıdan’ döviz sattığını söylüyor.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi’nin hesaplamalarına göre ilk çeyrekte 24,3 milyar dolar ‘müdahale’ için satıldı.

Ancak rezervleri eriten bu girişimler de yükselişi durduramadı. Bu hafta itibariyle dört buçuk aydır aşılamayan 15 lira sınırı geçildi. Kur, haftanın son gününde 15,50 seviyesini de test etti.

Bankacılar önümüzdeki haftalarda bandın daha net seçilebileceği görüşünde. 16,20 seviyelerine doğru hareketlenen avro/TL ise şu sıra 16,11 seviyelerinde alıcı buluyor.