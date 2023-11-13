Akşam Postası / 13 Kasım 2023

TBB’den AYM üyelerini hedef gösteren A Haber ve Yeni Şafak’a suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerini hedef gösterenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘Yakılan işçi’ soruşturmasında üç kişi tutuklandı

Zonguldak’ta bir işçinin yakıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan altı şüpheliden üçü tutuklandı.

Fitch: Türk bankalarının kısa vadeli borçları hala yüksek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının kısa vadeli borçlarının hala yüksek olduğunu ancak yeniden finansman baskılarının azaldığını kaydetti.

DSÖ: Şifa Hastanesi mezarlığa dönüşüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Christian Lindmeier, Şifa Hastanesi’ndeki durumun çok kötü olduğunu vurguladı.

Adalet bakanından Özgür Özel’e: Darbe söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anasaya Mahkemesi-Yargıtay krizi için ‘darbe’ diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yanıt verdi: “Burada herhangi bir darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi de darbecileri de çok iyi bilir.”

Gazze’de elektrik kesintisi: Şifa Hastanesi’nde altı bebek öldü

Gazze’deki Şifa Hastanesinde elektrik kesintileri nedeniyle altı bebek hayatını kaybetti. Doktorlar tüm bebeklerin hayatını kaybetmesinden endişe ediyor.

AB Konseyi onayladı: Schengen vizesi dijitalleşiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen vizelerinin dijitalleşmesi için hazırlanan yeni kuralları kabul etti.

Goldman Sachs, faiz indiriminin başlayacağı tarihi verdi

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın (MB) 2024’ün üçüncü çeyreğinde faiz indirimine başlayacağını kaydetti.

Bankacılık sisteminde likidite fazlası çekildi

Merkez Bankası’nın (MB) zorunlu karşılıklarla ilgili uygulamasının devreye girmesinin ardından sistemdeki likidite fazlası çekildi.

Bir rakı grubuna zam

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efe grubuna ait içkiye gelen zammı paylaştı.

NYT: FBI’dan New York belediye başkanına Türkevi soruşturması

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın Türkevi’nin açılışı için ‘usülsüzlük’ yapıp yapmadığını soruşturuyor.

TFF, Süper Kupa maçlarında yeni bir format için Suudi Arabistan’la görüşüyormuş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan’la Süper Kupa maçlarını beş yıl boyunca ‘dörtlü bir turnuva’ olarak düzenleme formatı için görüşmelerini sürdürdüklerini açıkladı.

Britanya’nın eski başbakanı David Cameron dışişleri bakanlığına atandı

Britanya’nın eski başbakanlarından David Cameron, dışişleri bakanlığına atandı.

Rapor: Dünyanın en ‘cazip’ ülkeleri

İşletme okulu INSEAD tarafından hazırlanan 2023 Küresel Yetenek Rekabet Gücü Endeksi’ne göre, İsviçre bir kez daha dünyanın en yetenekli insanlarının ilk sırada tercih ettiği ülke oldu.