Yaramazlara biraz batar!

NYT: FBI’dan New York belediye başkanına Türkevi soruşturması

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın Türkevi’nin açılışı için ‘usülsüzlük’ yapıp yapmadığını soruşturuyor.

Fotoğraf: AA

FBI 2 Kasım’da Adams’ın seçim kampanyası sırasında Türkiye’den ‘yasa dışı’ bağış alıp almadığını soruşturmaya başlamıştı.


Adams’a yönelik soruşturma devam ediyor. FBI soruşturma kapsamında Adams’ın cep telefonlarına ve kişisel tablet bilgisayarına el koydu.

NYT’nin haberine göre FBI şimdi de New York Belediye Başkanı Adams’ın Türkevi’nin yangın ruhsatı işini ‘baskıyla çözüp çözmediğini’ soruşturuyor.

Gazetede yer alan habere göre Adams, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere New York’ta bulunduğu sırada Türkevi’ni yeni şekliyle hizmete açabilmesi için İtfaiye Müdürü Daniel Nigro’dan geçici iskan izni vermesini istedi.

İddiaya göre binanın gerekli güvenlik önlemleri tamamlanmadan iskan izni istenmiş ve Erdoğan bu geçici izinle 20 Eylül 2021’de Türkevi açılışını yapmış.

Adams o dönem Türkevi’nin de bulunduğu Brooklyn ilçe belediye başkanıydı ve Demokrat Partinin büyükşehir belediye başkanlığı kampanyasını yürütüyordu.

Açılıştan yaklaşık bir buçuk ay sonra, yani 2 Kasım 2021’de Adams Cumhuriyetçi rakibine fark atarak, yüzde 67 oyla New York belediye başkanı seçilmişti.

New York’un yeni belediye başkanı ilk üç maaşını Bitcoin olarak alacak

SON HABERLER

Deep Purple 25 Haziran’da İstanbul’da

Hard rock ve heavy metal türünün öncülerinden kabul edilen İngiliz rock grubu Deep Purple, üçüncü kez İstanbul’da konser verecek. Konuya ilişkin açıklamaya göre “Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Burn”, “Child in Time”, “Soldier of Fortune”, “Hurricane” ve “Perfect Strangers” gibi birçok şarkıya imza atmış ve albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla satan grup, 25 […]

Size bir karabatak eyvallahı

Konuştuğumuz, anlaştığımız, anlaşamadığımız, tartıştığımız bir ortam dil; ona özen göstermek dili iyileştirmenin ötesinde iyiliklere pencere açar.