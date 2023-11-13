NYT: FBI’dan New York belediye başkanına Türkevi soruşturması

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın Türkevi’nin açılışı için ‘usülsüzlük’ yapıp yapmadığını soruşturuyor.

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FBI 2 Kasım’da Adams’ın seçim kampanyası sırasında Türkiye’den ‘yasa dışı’ bağış alıp almadığını soruşturmaya başlamıştı.

Adams’a yönelik soruşturma devam ediyor. FBI soruşturma kapsamında Adams’ın cep telefonlarına ve kişisel tablet bilgisayarına el koydu.

NYT’nin haberine göre FBI şimdi de New York Belediye Başkanı Adams’ın Türkevi’nin yangın ruhsatı işini ‘baskıyla çözüp çözmediğini’ soruşturuyor.

Gazetede yer alan habere göre Adams, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere New York’ta bulunduğu sırada Türkevi’ni yeni şekliyle hizmete açabilmesi için İtfaiye Müdürü Daniel Nigro’dan geçici iskan izni vermesini istedi.

İddiaya göre binanın gerekli güvenlik önlemleri tamamlanmadan iskan izni istenmiş ve Erdoğan bu geçici izinle 20 Eylül 2021’de Türkevi açılışını yapmış.

Adams o dönem Türkevi’nin de bulunduğu Brooklyn ilçe belediye başkanıydı ve Demokrat Partinin büyükşehir belediye başkanlığı kampanyasını yürütüyordu.

Açılıştan yaklaşık bir buçuk ay sonra, yani 2 Kasım 2021’de Adams Cumhuriyetçi rakibine fark atarak, yüzde 67 oyla New York belediye başkanı seçilmişti.

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