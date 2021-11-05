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Yaramazlara biraz batar!

New York’un yeni belediye başkanı ilk üç maaşını Bitcoin olarak alacak

ABD’nin New York kentinde bu hafta düzenlenen seçimlerde belediye başkanı seçilen Eric Adams ilk üç maaşını Bitcoin olarak alacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bill de Blasio’dan koltuğu devralan Adams, Bitcoin alacağı yönündeki haberi Twitter hesabından duyurdu. New York’un kripto para endüstrisinin ve diğer hızlı büyüyen yenilikçi endüstrilerin merkezi olacağını belirten Adams, şehrin sakinlerine, “Bekleyin” diye seslendi.


Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin’e ilgisini Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de belirtmiş ve ilk maaşını Bitcoin olarak alacağını duyurmuştu.

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