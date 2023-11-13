Gazze’de elektrik kesintisi: Şifa Hastanesi’nde altı bebek öldü

Gazze’deki Şifa Hastanesinde elektrik kesintileri nedeniyle altı bebek hayatını kaybetti. Doktorlar tüm bebeklerin hayatını kaybetmesinden endişe ediyor.

Fotoğraf: BBC

Cumartesi gecesi, Sınır Tanımayan Doktorlar elektriklerin olmaması nedeniyle hastanede iki bebeğin öldüğünü duyurmuştu.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada yoğun bakımdaki altı prematüre bebek ve dokuz yaralı hastanın hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Silmiyye’nin aktardığına göre İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

BBCTürkçe‘nin aktardığına hastane doktorlarından Marwan Abu Saada ‘bütün bebekleri kaybetmekten endişe ettiğini’ söyledi.

Hastanenin yeni doğan ünitesinde bebekler küvözlerden çıkarılarak özel bir odada bakılıyor. Reuters’a göre bebekler onar onar yetişkin yataklarına yerleştirildi ve battaniyelerle ısıtılmaya çalışılıyor.

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