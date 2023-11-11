Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze’de elektrik kesintisinden hastalar ölüyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde yoğun bakımdaki bir hastanın ve kuvözdeki iki bebeğin elektrik olmadığı için hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıca hastanede su ve yiyecek olmadığı da belirtildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre MSF X hesabından, Gazze’de Şifa Hastanesi’nde görevli MSF üyesi cerrah Mohammed Obeid’in ses kaydı yayınlandı.

Obeid’in aktardıkları şöyle:

* Şu an durum çok kötü. Bağlantımız yok, internet yok. Dördüncü kattayız, hastanedeki dört hastaya ateş açan bir keskin nişancı var. Birinin doğrudan boynunda kurşun yarası var ve diğeri ise karnından vuruldu.

* Elektrik olmadığı ve kuvöz çalışmadığı için ölen iki yenidoğan hastamız var. Ayrıca yoğun bakımdaki yetişkin bir hastamız elektrik olmadığı için kapanan solunum cihazı nedeniyle hayatını kaybetti.

* Artık yalnız olduğumuza neredeyse eminiz. Kimse bizi duymuyor. Birisinin bize hastaları tahliye edebileceklerine ilişkin garanti vermesini istiyoruz. Çünkü tıbbi bakıma ihtiyaç duyan ve tahliye edilmesi gereken yaklaşık 600 yatan hastamız var.

* Yaklaşık 37 ila 40 prematüre bebeğimiz var. Yoğun bakımda 17’ye yakın hastamız daha var. Ameliyat sonrası tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaklaşık 600 hastamız var.

Su ve yiyecek de yok

Hastane dışına çıkan insanların bir kısmının güneye gitmek istediğini belirten Obeid, bu kişilerin saldırıya maruz kaldığını da anlattı.

Obeid ayrıca sabahtan beri hastanede elektrik, su ve yiyecek olmadığını vurgulayarak, ekiplerinin de bitkin olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.