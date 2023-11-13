Britanya’nın eski başbakanı David Cameron dışişleri bakanlığına atandı

Britanya’nın eski başbakanlarından David Cameron, dışişleri bakanlığına atandı.

David Cameron. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Britanya İçişleri Bakanı Suella Braverman, Britanya’da düzenlenen Filistin yanlısı eylemleri ‘nefret yürüyüşü’ olarak tanımlamış ve bu tartışma konusu olmuştu.

Başbakan Rishi Sunak bugün Braverman’ı görevden aldı ve hükümette değişikliğe gitti.

Braverman’ın yerine mevcut Dışişleri Bakanı James Cleverly getirildi.

The Gurdian’ın aktardığına göre Cleverly’den boşalan dışişleri bakanlığı koltuğuna Britanya’nın eski başbakanlarından David Cameron getirildi.

Cameron, Brexit referandumu düzenlendiğinde başbakandı. Referandumdan evet çıkması sonucunda Cameron istifa etmişti.

Brexit referandumunda Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkıp çıkmaması oylanmıştı.