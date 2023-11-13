Yaramazlara biraz batar!

Filistin yanlısı gösterilere karşı tutumuyla tartışılan Britanyalı bakan görevden alındı

Britanya’da Filistin’e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan Britanya İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Britanya basınında yer alan haberlere göre Britanya Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Braverman’i görevden aldı.


Başbakan Sunak’ın bugün kabine değişikliğine gitmesi de öngörülüyor.

Bakanın polisle yaşadığı gerginlik tartışmalara yol açmıştı

Suella Braverman’in İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin’e destek gösterilerine izin veren Londra polisini ‘taraf tutmakla’ suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı.

Braverman, Londra’da 14 Ekim’den bu yana her hafta düzenlenen Filistin’le dayanışma yürüyüşlerini ‘nefret yürüyüşü’ olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda ‘çifte standart uygulamakla’ itham etmişti.

Braverman’ın yerine dışişleri bakanı James Cleverly getirildi.

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