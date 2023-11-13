Filistin yanlısı gösterilere karşı tutumuyla tartışılan Britanyalı bakan görevden alındı

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan ‘Batuhan A’ adlı kargo gemisindeki diğer beş kişi için arama kurtarma çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor.