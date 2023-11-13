Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yönetici, personeli fişleyip herkese e-posta attı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi Yayım İşleri Şube Müdürlüğü’nün başına getirilen yönetici, birimdeki personeli fişleyerek hazırladığı dosyayı birimdeki çalışanlara attı.

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Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, okul bileşenlerine yönelik baskısını sürdürüyor. Yapılan mobbingden dolayı akademisyenler ve okul personeli işlerinden ayrılmak zorunda kalabiliyor, yönetim tarafından işlerinden keyfi olarak uzaklaştırılabiliyor.

Okul yönetiminin Yayım İşleri Şube Müdürlüğü’nün başına getirdiği Osman Baran Kaplan, birimdeki personel listesinin bulunduğu bir dosya hazırladı. Personelin yanına da bazı ‘notlar’ aldı. Bu notlarda kişisel veriler ve yorumlar yer alıyor.

Kaplan daha sonra bu dosyayı birim personeline açık olan birimin e-posta adresine altı-yedi ay önce gönderdi.

Bu notlarda Eğitim-Sen üyesi çalışanlar özel olarak belirtilirken ‘verimli çalışmayan’ kişiler notlara eklendi. Sendika üyeliği kişisel veriler kapsamı altında.

Kaplan, bir çalışan içinse üniversitenin AKP’ye yakın Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcisiyle görüştüğünü ve temsilcinin bu çalışan için ‘mütedeyyin’ (dinine bağlı, dindar) dediğini yazdı. Notlarda söz konusu çalışanın hem Eğitim-Sen hem Eğitim-Bir-Sen üyesi olarak görüldüğünü kaydeden Kaplan, bu çalışan için “Daha önce Eğitim-Senli oluşu güvenilir bir izlenim bırakmadı” notunu düştü.

Notlarda çalışanların sağlık ve psikolojik durumlarına da yer verildi.

Okul yönetimi, özellikle Eğitim-Sen’li personeli ‘markaja alarak’ Eğitim-Bir-Sen’e geçmesi için baskı yapıp tehdit ediyor. Herhangi bir sendikaya üye olmayan veya başka sendikalara üye olan çalışanların da Eğitim-Bir-Sen geçmesi için baskı yapılıyor.