Yaramazlara biraz batar!

AB Konseyi onayladı: Schengen vizesi dijitalleşiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen vizelerinin dijitalleşmesi için hazırlanan yeni kuralları kabul etti.

Fotoğraf: Arşiv. (Reuters)

AB Konseyi’nin aldığı kararla, ‘dijital Schengen vizesi’ uygulamasının başlaması için siyasi süreç tamamlandı, geriye teknik düzenlemeler kaldı.


AA’nın haberine göre bugün alınan kararlar, imzalanmalarının ardından AB Resmi Gazetesi’nden yayımlanacak ve bunun üzerinden 20 gün geçtiğinde yürürlüğe girecek. Dijital vize başvurularının ne zaman başlayacağıysa hazırlanacak vize platformuyla ilgili teknik çalışma bittiğinde duyurulacak.

Yeni uygulama yürürlüğe girdiğinde, pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler, mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.

Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evrakların dijital kopyaları, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılacak.

Başvuru sahiplerine, çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak.

Schengen ülkelerinin konsolosluklarına, sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar gitmek zorunda kalacak.

Uzlaşı sağlandı: Schengen vizelerinde dijital dönem başlıyor

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