Yaramazlara biraz batar!

TFF, Süper Kupa maçlarında yeni bir format için Suudi Arabistan’la görüşüyormuş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan’la Süper Kupa maçlarını beş yıl boyunca ‘dörtlü bir turnuva’ olarak düzenleme formatı için görüşmelerini sürdürdüklerini açıkladı.

Fotoğraf: AA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (Gulf Research Center) tarafından İstanbul’da düzenlenen Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)-Türkiye Ekonomik Forumu’nda “GCC ve Türkiye’de Spor Sektörü ve Ekonomi” paneline katıldı.


Panelde konuşan Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçlarıyla ilgili şunları dedi: “Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde futbol son derece etkili, bu nedenle ülkelerin tanıtımı açısından da futbol büyük önem taşıyor. Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını beş yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da Kral Kupası maçlarıyla yapıyor.”

Ne olmuştu?

Fenerbahçe’yle Galatasaray’ın karşılaşacağı Süper Kupa maçının Suudi Arabistan’a oynanacağı iddia edilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de 11 Ekim’de yaptığı açıklamada bunun gündeme geldiğini ancak kesinleşmediğini söylemişti. 

20 Ekim’de de TFF, Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanacağını resmi olarak duyurmuştu.

Bunun üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray, maçın Türkiye’de oynanması çağrısında bulunmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Süper Kupa çağrısı: Türkiye’de oynansın

Kesinleşti: Süper Kupa maçı Suudi Arabistan’da

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