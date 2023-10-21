Kesinleşti: Süper Kupa maçı Suudi Arabistan’da

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park’ta yapılacak müsabaka, saat 20:00’de başlayacak.
Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanacağı iddialı tartışma konusu olmuş, federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi 10 gün önce yaptığı açıklamada bunun kesinleşmediğini dile getirmişti.