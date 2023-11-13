Yaramazlara biraz batar!

Türkçe programlarda ‘İngilizce tez yazılabilir’ kararı daha da esnetildi

MEHMET BARAN KILIÇ

@MehmetBaranKl

barankilic@diken.com.tr

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkçe yüksek lisansüstü programlarında “İngilizce tez yazılabilir” şartını “Başka bir dilde yazılabilir” diye değiştirdi.

Fotoğraf: AA

YÖK 9 Mart 2022’de aldığı kararla, öğretim dili Türkçe lisansüstü programlarda danışmanın ve ilgili kurulların onayıyla tezlerin ‘geniş bir Türkçe özet vermek kaydıyla’ İngilizce de yazılabilmesini uygun görmüştü.


Söz konusu karar şöyleydi:

9 Mart 2022’de alınan karar

YÖK, bu kararında değişikliğe gitti.

1 Kasım’da toplanan YÖK Yürütme Kurulu, “Türkçe yüksek lisans programlarındaki tezler İngilizce yazılabilir” şartını “Başka bir dilde de yazılabilir” olarak değiştirdi. Böylelikle Türkçe yüksek lisans programlarında herhangi bir dille tez yazılabilecek.

YÖK’ün 6 Kasım’da üniversitelere gönderdiği belgede şu ifadeler yer aldı: “9 Mart 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda öğrencinin talebi, danışmanın gerekçeli görüşü, anabilim dalı kurul kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla tezlerin, tezin 1/4’ünden az olmamak üzere geniş bir Türkçe özet vermek kaydıyla, başka bir dilde de yazılabilmesi şeklinde değiştirilmesi uygun görüldü.”

6 Kasım’da üniversitelere gönderilen belge

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