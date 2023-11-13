Yaramazlara biraz batar!

‘Yakılan işçi’ soruşturmasında üç kişi tutuklandı

Zonguldak’ta bir işçinin yakıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan altı şüpheliden üçü tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Kırat Mahallesi’nde 10 Kasım’da yol kenarındaki ormanlık alanda Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin cesedi bulunmuştu.


Nourtani’nin çalıştığı ruhsatsız maden ocağında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti.

AA’nın haberine göre Nourtani’nin çalıştığı maden ocağının sahipleri H.K. ve E.G. dahil altı şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Kameradan tespit edildiler

Şüpheliler, Gelik beldesinde bir akaryakıt istasyonunun kamera kayıtlarından tespit edildi. Nourtani’nin bedeninin ne zaman yakıldığı adli tıp raporuyla netlik kazanacak.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.A. (51), E.G. (33) ve H.K. (45) tutuklandı, E.D. (21), A.Ç. (45) ve S.K. (27) adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkışı yasağıyla serbest bırakıldı.

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