Adalet bakanından Özgür Özel’e: Darbe söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anasaya Mahkemesi-Yargıtay krizi için ‘darbe’ diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yanıt verdi: “Burada herhangi bir darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi de darbecileri de çok iyi bilir.”

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Özel, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonra partisini olağanüstü toplamış, gelişmeyi ‘darbe’ olarak nitelemişti.

Bakan Tunç yargıdaki krizi ‘görüş farklılığı’ olarak değerlendirdi: “TCK’ya göre devletin güvenliğine ilişkin suçlar yazılmıştır. Seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla terör suçları dokunulmazlık kapsamında mı değil mi? Yargıtay kapsam dışı diyor. İki yüksek mahkememizin bir görüş farkı var burada.”

Özel’le askerliğini birlikte yaptığını, onu iyi tanıdığını belirten Tunç şöyle devam etti: “Konuyu farklı noktalara çekmenin gereği yok. Özgür (Özel) Bey bu heyecanla cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var. Sorumsuzca ifadeleri var. Cumhurbaşkanımızın sanki bir darbe yaptığı şeklindeki yorumuna kesinlikle katılmıyoruz. Burada herhangi bir darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi de darbecileri de çok iyi bilir. Yüksek mahkemelerimiz arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik belirsizlik varsa, AYM’nin kuruluş kanunuyla ilgili bir anlaşmazlık varsa bunlar TBMM’de konuşularak çözülebilecek hususlar. Konu hukuk çerçevesinde tartışılır ve çözüm bulunur”

Ne olmuştu?

25 Ekim’de AYM Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûm edilen avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçildi. Yargı ve yasama adım atmayınca Atalay, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek mahkeme ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar verdi.

AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaştı, kararı uygulaması beklenen mahkeme topu Yargıtay’a attı. İhlalin Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin kararından kaynaklandığı savunuldu, gereğini aynı dairenin yapması gerektiği belirtildi.

Yargıtay başsavcılığı Atalay’ın ‘yasama dokunulmazlığı’ndan yararlanamayacağını savunmuş, gerekçe olarak Atalay hakkındaki soruşturma ve yargılamanın milletvekili seçilmesinden önce başlamasını gösterdi.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi tahliye talebinin reddine, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kararın TBMM’ye gönderilmesine, dahası ‘anayasa hükümlerini ihlal ettiği’ gerekçesiyle tahliye yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında Yargıtay başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.