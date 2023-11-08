Hukukçular Yargıtay’ın kararını ‘darbe’ saydı: Ankara Barosu harekete geçti

Neyse, en azından bu sene üniversite sınavına girip hukuk tercih edeceklerin alanını değiştirmesi için hala süre var. Varlığı ile yokluğu belirsiz bir alanı Yargıtay 3. CD kökten yok ettiğine göre hukuk dışında bir uzmanlık seçip, daha huzurlu ve anlamlı bir hayat sürdürebilirler