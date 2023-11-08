Özgür Özel: Anayasal düzene karşı kalkışma girişimi derhal bastırılmalı

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay’ın milletvekili Can Atalay kararını ‘kalkışma girişimi’ olarak yorumlayarak, bunun ‘bastırılması’ gerektiğini vurguladı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönünde karar almıştı. Yerel mahkeme, Atalay’la ilgili karar için topu Yargıtay’a atmıştı.

Yargıtay’sa bir ilke imza atarak, karara uyulmamasına ve kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

CHP lideri Özgür Özel, büyük tepki çeken bu karar nedeniyle Meclis’teki grubunu olağanüstü kapalı toplantıya çağırdı.

Özel, X hesabındaki paylaşımında “Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır” ifadesini kullandı.