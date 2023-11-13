TBB’den AYM üyelerini hedef gösteren A Haber ve Yeni Şafak’a suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerini hedef gösterenler hakkında suç duyurusunda bulundu.
TBB, AYM üyelerini hedef gösteren haberler yaptıkları gerekçesiyle A Haber ve Yeni Şafak Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.
TBB’nin konuya ilişkin paylaştığı yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
“Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, 267’nci maddesi uyarınca ‘iftira’, 288’inci maddesi uyarınca ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’, 301’inci maddesiyle düzenlenen ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçları ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında kamu davası açılması talep edilmiştir.”
Ne olmuştu?
25 Ekim’de AYM Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûm edilen avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçildi. Yargı ve yasama adım atmayınca Atalay, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek mahkeme ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar verdi.
AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaştı, kararı uygulaması beklenen mahkeme topu Yargıtay’a attı. İhlalin Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin kararından kaynaklandığı savunuldu, gereğini aynı dairenin yapması gerektiği belirtildi.
Yargıtay başsavcılığı Atalay’ın ‘yasama dokunulmazlığı’ndan yararlanamayacağını savunmuş, gerekçe olarak Atalay hakkındaki soruşturma ve yargılamanın milletvekili seçilmesinden önce başlamasını gösterdi.
Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi tahliye talebinin reddine, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kararın TBMM’ye gönderilmesine, dahası ‘anayasa hükümlerini ihlal ettiği’ gerekçesiyle tahliye yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında Yargıtay başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
Hukukçuların ve muhalefetin ‘darbe’ saydığı bu kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan desteklemişti. İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi de AYM üyelerini, fotoğraflarını da paylaşarak hedef göstermişti.