Eski bakan Çelik: Kendi militan yargımızı oluşturduk

AKP’li eski milletvekili, eğitim ve kültür bakanı Hüseyin Çelik, Yargıtay’ın Can Atalay kararını eleştirdi.

Fotoğraf: huseyincelik.net

AYM hükümlü milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönünde karar almıştı. Yerel mahkeme, kararın gereğini yapmak yerine topu Yargıtay’a atmıştı. Yargıtay’sa karara uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve tahliyesi yönünde oy veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

Karara Saray’dan destek gelirken eski AKP’li bakan Hüseyin Çelik, “Kendi militan yargımızı oluşturduk” diyerek Yargıtay’ın kararını eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çelik Şunları dedi: “Yıllar yılı başını Vural Savaş, Sabih Kanadoğlu, Yekta Güngör Özden, Nuh Mete Yüksel ve benzerlerinin başını çektiği, vesayetçi güçlerin güdümündeki Kemalist militan yargıdan çektik. Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk. Helal olsun bize! Bu yargıya ve anlayışa sahip olunan ülkede bir de kalkmış, AB’nin eleştirilerine karşı efeleniyoruz. Aynada kendimizle yüzleşmek için vakit geldi geçiyor bile. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı değil de 1000’inci yılı olsa ne yazar? Cumhuriyet, cumhuriyet olmadıktan sonra yaşının ne önemi var? Unutmayalım ki Suriye, İran, Irak, Libya, Kuzey Kore, Çin, Rusya, Küba, Venezuella da cumhuriyettir.”