Fitch: Türk bankalarının kısa vadeli borçları hala yüksek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının kısa vadeli borçlarının hala yüksek olduğunu ancak yeniden finansman baskılarının azaldığını kaydetti.

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BloombergHT’nin Fitch Ratings raporundan aktardığına göre dış döviz toptan finansmanına ve yüksek ve artan kısa vadeli dış döviz borçlanmalarına karşı ciddi direnç göz önüne alındığında, yeniden finansman risklerinin hala devam ettiği belirtildi.

Fitch, Türk bankalarının toplam dış borcunun 2023’ün ilk yarısında az bir yükselişle 126 milyar dolara ulaştığını ve kısa vadeli dış borcun da yüksek seviyesini koruduğunu açıkladı.

Diğer taraftan Fitch, sektörün toplam yabancı para likiditesinin azaldığını, ancak bankaların kısa vadeli yabancı borç ödeme gereksinimlerinin ve ılımlı yabancı para mevduat çıkışını karşılamaya yeterli olmaya devam ettiğini belirtti.

Yabancı para mevduatlar ve döviz korumalı mevduatların Merkez Bankası düzenlemeleri nedeniyle düşüşe geçmiş olmasına rağmen hala büyük bir seviyede olduğunu kaydedildi.

Raporda son olarak büyüklüğü, lira istikrarına yönelik potansiyel riskler göz önüne alındığında, döviz korumalı mevduat mekanizmasının gevşemesinin kademeli olmasını bekledikleri belirtildi.