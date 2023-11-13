DSÖ: Şifa Hastanesi mezarlığa dönüşüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde durumun çok vahim olduğunu duyurdu.

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Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yoğun bakımdaki altı prematüre bebek ve dokuz yaralı hastanın hayati ekipmanlardaki elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazze Sağlık Bakanlığı da yakıtın tükenmesi nedeniyle son üç günde 32 hastanın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

BBC‘ye konuşan DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, hastanedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Elektrik kesintisi ve yakıt kıtlığı nedeniyle onlarca prematüre bebeğin artık kuvözde tutulamadığını ve 45’e yakın böbrek hastasının diyalize bağlanamadığını söyledi.

Hastanede 600 hastanın tutulduğu ve diğer kişilerin koridorları sığınak olarak kullandığını belirten Lindmeier, hastanenin artık daha çok bir mezarlık halini aldığını ifade etti:

“Hastanede, gömülemeyen ya da morga konulamayan cesetler var. Hastane artık olması gerektiği gibi hizmet vermiyor. O artık daha çok bir mezarlık”.