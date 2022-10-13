Akşam Postası / 13 Ekim 2022

‘Sansür yasası’ görüşmeleri: ‘Yanıltıcı bilgiye hapis’ maddesi kabul edildi

AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifinin görüşmelerinde ‘yanıltıcı bilgi’ olarak tanımlanan herhangi bir şeyi ‘alenen yayan kişinin’ bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören madde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Putin, Türkiye’ye gaz merkezi kurmak istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Türkiye’de gaz merkezi kurmayı teklif etti.

‘Asgari’ düzenlemesi: Hükümet, enflasyonu değil ‘tahribatını’ ortadan kaldıracak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret hakkında “Aralıkta enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız” dedi.

Türkiye’deki gıda enflasyonu dünya çapındaki orana 88 puan fark attı

Türkiye’de gıda fiyatları, son bir yılda dünya ortalamasının 88 puan üstünde arttı.

Bakan Bilgin ‘Aralık’ demişti, AKP’li Yazıcı EYT düzenlemesini öne çekti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorunun aralıkta ‘çözüleceğini’ söylemesinin ardından bugün konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bunun çözümü için kasımı işaret etti. Yazıcı, EYT hakkındaki düzenlemenin kasımda kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis’e getirileceğini söyledi.

Mahkeme’den HPV aşısı kararı: Aşı ücreti SGK tarafından iade edilecek

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) karşı açtıkları HPV aşısına ilişkin davanın kabul edildiğini duyurdu. Aşı olan bir kadın adına açılan davada mahkeme, aşı ücretinin SGK tarafından geri ödenmesine karar verdi.

Görevi ‘fiyat istikrarı’ olan Kavcıoğlu: Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, ‘resesyon konuşulmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu’ belirtti.

Analiz: Türkiye’deki holding veliahtları en riskli dönemde startuplara yöneldi

Bloomberg ajansı, Türkiye’deki şirket ve holding sahiplerinin veliahtlarının yatırımlar tercihlerini inceledi: Gelenekselden uzaklaşıp startupları ve risk fonlarını tercih ediyorlar.

Rus yetkili: Ukrayna NATO’ya katılırsa üçüncü dünya savaşı çıkabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Alexander Venediktov, Ukrayna’nın NATO’ya alınmasının üçüncü dünya savaşına yol açabileceğini söyledi.

Hava kirliği bir yılda 34 bin erken ölüme etki etti: 38 ilde limitin dört katı

Greenpeace Akdeniz, ‘Türkiye’de Hava Kirliliği Yükü’ raporunda PM 2.5 kirleticisinin (atmosferde asılı duran küçük sıvı veya katı parçacık formundaki kirlilik) neden olduğu erken ölüm riskini ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu, Çelebi yorumunu uzatmadı: Bu kadar savrulma olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’ye katılan eski CHP’li Mehmet Ali Çelebi hakkındaki soruyu sadece “Bu kadar savrulma olmaz ki” diyerek yanıtladı.

Bireysel kredilerin payı dipte: Almak da geri ödemek de güçleşti

Kredi kısıtlamaları ve ödeme güçlükleri, bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payını en düşük seviyelere geriletti.

ABD’nin ulusal güvenlik raporu: Çin en büyük sorun

ABD, demokratik ülkelerin karşı karşıya kaldığı zorluklar konusunda müttefiklerle işbirliğinde bulunmanın önemini vurgulayan ve Çin’in yükselişini kontrol altına almayı hedefleyen ulusal güvenlik stratejisini açıkladı.