Sözcü muhabirinin evine isimsiz ‘canlı bomba’ ihbarı baskını

Sözcü Gazetesi ekonomi muhabiri Sayime Başçı’nın evi, e-posta yoluyla yapılan bir ‘canlı bomba’ ihbarından dolayı polis tarafından basıldı. Başçı’nın evde olmadığı saatte baskın düzenleyen polis, kapıyı koçbaşıyla kırdı.

Fotoğraf: Sözcü

Polis, dün gece 02:00 sularında, Başçı’nın İstanbul’daki evine, kapıyı koçbaşıyla kırarak baskın düzenledi. Başçı, baskının düzenlendiği vakit Adana’daydı.

Başçı’nın komşuları olaya müdahale etmek istedi ama polis “Karışmayın” diyerek bunu engelledi. Komşular, Başçı’yla polisin konuşmasını sağladı. Başçı, polisle konuşunca ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Başçı, polisin, ihbarını yapan kişiyle ilgili bilgi vermediğini; ihbarın e-posta yoluyla yapıldığını söyledi. Başçı konuyla ilgili şunları söyledi: “Ben Adana’daydım. Dün gece saat 02:00 gibi komşum aradı. ‘Kapını kırıyorlar, polisler geldi’ diye. Polislerle konuştum. ‘Burada mı oturuyorsunuz?’ dediler, adımı soyadımı, ne iş yaptığımı, nerede çalıştığımı sordular. ‘Bir ihbar aldık, kimse açmayınca da girmek zorunda kaldık’ dediler. Daha sonra ilçe emniyetten aradılar. İhbarı söylediler ama ayrıntılı bilgi verilmedi. Zaten detaylı arama yapılmamış.“

Polis, adımı soyadımı bile kapıda öğrendi

Başçı, polisin baskın yaptığı evde kimin oturduğunu bile araştırmadan baskını düzenlediği belirterek şunları dedi: “Sadece mail üzerine olan bir olay ama açık adres de verilmiş. Benim kim olduğum belli, ikametgahım, adım soyadım, hepsi ellerinde sonuçta. Basın kartım var benim. Tüm bilgilerimiz e-devletten bulunabiliyor zaten. Ama polisin adımı soyadımı bile kapıda öğrenmiş olması çok garibime gitti. Bir ihbar oluyor, ‘Burada kim oturuyor?’ diye bakılmadan kapı kırılarak giriliyor. Evet, terör olayları var, sıkıntılı dönemlerden de geçiyoruz ama şok edici bir durum bu. Gece olması da daha kötü oldu. Komşularımız rahatsız oldu. Ben Adana’da şok içinde kaldım. Evde olsam daha kötü olabilirdi. Nasıl bir giriş olacaktı, ne yapılacak, ne ile karşılaşacaktım bilemiyorum açıkçası”

Başçı, sabah 06:00 uçağıyla İstanbul’a döndü. Başçı, kendisine, evde oluşan zararın emniyet tarafından karşılanacağının ve polisin ihbarı yapan kişinin peşine düştüğünün söylendiğini dile getirdi.