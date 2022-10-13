Kılıçdaroğlu, Çelebi yorumunu uzatmadı: Bu kadar savrulma olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’ye katılan eski CHP’li Mehmet Ali Çelebi hakkındaki soruyu sadece “Bu kadar savrulma olmaz ki” diyerek yanıtladı.

Fotoğraf: AA-CHP

CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne geçen, sonra oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Çelebi, AKP’ye katılacağını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini açıklamıştı.

ABD’deki temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlu, Çelebi’nin durumu hakkında halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’ın sorusuna tek cümleyle yanıt verdi: “Bu kadar savrulma olmaz ki.”

Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun ‘cezaevi sürecinin Çelebi’nin ruh dünyasında etkiler bırakmış olabileceğini anlattığını‘ yazdı.