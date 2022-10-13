Mahkeme’den HPV aşısı kararı: Aşı ücreti SGK tarafından iade edilecek

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) karşı açtıkları HPV aşısına ilişkin davanın kabul edildiğini duyurdu. Aşı olan bir kadın adına açılan davada mahkeme, aşı ücretinin SGK tarafından geri ödenmesine karar verdi.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “#HPVAşısıÜcretsizOlsun mücadelemiz kapsamında, aşı ücretinin iadesi talebiyle açtığımız bir davamız daha mahkeme tarafından kabul edildi, yine kazandık. Aşımız ulusal aşı takvimine alınana dek mücadeleye devam. Başta avukatlarımız olmak üzere, tüm dostlarımızın eline sağlık” ifadelerine yer verildi.

#HPVAşısıÜcretsizOlsun mücadelemiz kapsamında, aşı ücretinin iadesi talebiyle açtığımız bir davamız daha mahkeme tarafından kabul edildi, yine KAZANDIK💪

Aşımız ulusal aşı takvimine alınana dek mücadeleye devam.

Başta avukatlarımız olmak üzere, tüm dostlarımızın eline sağlık❤️ pic.twitter.com/kYaOrEfDrM — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) October 13, 2022

BBC Türkçe’ye konuşan derneğin avukatı Çisel Demirkıran, HPV aşısının yaşam ve sağlık hakkı olduğunu savunarak, daha fazla dava açarak kamuoyu baskısını sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Demirkıran, üç doz yapılması gereken aşının toplam maliyetinin 3 bin liradan fazla olduğunu dile getirdi.

Araştırmalara göre HPV (human papillomavirus) aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90’a yakın bir oranda önlüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün rahim ağzı kanserini ortadan kaldırma çabaları kapsamında 100 ülkede aşılama programı uygulanmakta.