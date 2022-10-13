Rusya, talepleri karşılanmazsa tahıl koridoru anlaşmasından çıkmayı planlıyor

‘Tahıl koridoru’ anlaşmayla ilgili ‘kaygılarını’ Birleşmiş Milletler’e (BM) ileten Rusya, taleplerinin karşılanmaması halinde gelecek ay anlaşmayı yenilememeyi planlıyor.

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Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın şubatta başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda BM ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Rusya’ysa kendi tahıl ve gübresini ihraç etme konusunda teminat elde etmişti. Ancak Rusya, hala gıda ve gübre ihraç edemediği için şikayetlerini dile getirmişti.

Reuters’ın haberine göre Rusya’nın Cenevre’deki BM temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya’nın içinde şikayetlerin sıralandığı bir mektubu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ilettiğini belirtti. BM yetkilileri bu pazar Moskova’da anlaşmanın yenilenmesini görüşecekler.

Gatilov, “Eğer anlaşmanın Rusya tarafında bir şeyin olduğunu görmezsek, o zaman, bizi bağışlayın, buna farklı bir şekilde bakmak zorunda kalacağız” dedi.