Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Alexander Venediktov, Ukrayna’nın NATO’ya alınmasının üçüncü dünya savaşına yol açabileceğini söyledi.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, eylülde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da işgal altındaki dört bölgeyi ilhak etmesinin ardından hızlandırılmış NATO üyelik başvurusu yapmıştı.

TASS haber ajansına konuşan Venediktov, “Kiev, böyle bir hamlenin Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açacağının gayet farkında. Öyle görünüyor ki, onların yapmak istediği de bu, bilgi kirliliği yaratarak kendilerine dikkat çekmek” dedi.

Venediktov aynı zamanda Rusya’nın, Batı’nın Ukrayna’ya yardım ederek ‘bizzat çatışmada taraf olduğu’ söylemini tekrarladı.