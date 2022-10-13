Çiftçinin enflasyonu süt üretimini vurdu: Bir ayda yüzde 5,2’lik düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuzda 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yüzde 5,2 azalarak 799 bin 135 ton oldu.

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TÜİK, çiftçinin enflasyonu olarak bilinen Tarım-ÜFE’nin haziranda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 148,9 artığını açıklamıştı. Haziranda açıklanan 12 aylık ortalamaysa yüzde 67,98 olarak kaydedilmişti.

Çiftçinin enflasyonu arttıkça, maliyetleri karşılamakta zorlanan sektörde üretim de düşüyor.

TÜİK, ağustos süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre, bir önceki ay 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, yüzde 5,2 azalarak 799 bin 135 ton oldu.

Buna göre süt üretimi geçin yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 düştü.

Ticari işletmelerin ocak-ağustos döneminde topladığı inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 geriledi.



TÜİK verilerine göre, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi yüzde 15,7, tereyağı üretimi yüzde 5,5 ve yoğurt üretimi yüzde 1,9 arttı. Ayran üretimi yüzde 5,9, inek peyniri üretimi yüzde 4,1 azaldı.

Ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 26,9, ayran üretimi yüzde 13,9, yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 5,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1 azaldı.