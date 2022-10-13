Motorine dört zammın ardından bu sefer indirim

Motorinin litre fiyatına, son bir haftada yapılan dört zammın ardından 2,13 liralık indirim geldi. İndirim, bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı.

Böylelikle son bir haftada yapılan 5,41 TL’lik zammın 2,12 TL’si geri alınmış oldu.

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Yapılan dört zamla son bir haftada motorine yüzde 23,4 zam gelmişti. Son zamlarla eylül sonunda litresi 23,12 lira düzeyinde olan motorinin litre fiyatı 28,53 liraya çıkmıştı.

Bugün itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2,13 lira düşürüldü. İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi ortalama 26,40 liraya geriledi.

Benzin fiyatlarında değişime gidilmezken satış fiyatı litre başına 20,60 lirada kaldı.

Yılbaşına göre bakıldığında motorinin litre fiyatında yüzde 107’lik zam gerçekleşti.