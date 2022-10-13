Türkiye’deki gıda enflasyonu dünya çapındaki orana 88 puan fark attı

Türkiye’de gıda fiyatları, son bir yılda dünya ortalamasının 88 puan üstünde arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre eylülde yıllık enflasyon yüzde 83,45 oldu. Verilere göre gıda fiyatlarıysa son bir yılda yüzde 92,4 arttı. Üç haneye yaklaşan enflasyona rağmen ekonomi yönetimi kayda değer bir önlem almazken, buna fiyatların tüm dünyada arttığını ve enflasyonun Türkiye has değil, geçici bir durum olduğunu söyleyerek savunuyor.

Ama Türkiye’de gıda fiyatlarının dünyanın geri kalanına göre daha fazla arttığı görülüyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) küresel gıda endeksine göre aynı dönemde dünyada gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3,8 oldu.

Dünya çapında gıda fiyatları altı aydır art arda düşerken, Türkiye’deyse iki senedir aralıksız yükseliş var.

Dünya gıda fiyatları endeksindeki aylık düşüşe rağmen, endeks Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin, olumsuz hava koşullarına yönelik endişelerin, güçlü küresel talebin ve yüksek üretim ve nakliye maliyetlerinin etkisiyle geçen yılki seviyenin üstünde bulunuyor.