Gazeteciler #SusmakYok dedi: Onlar sus dedikçe biz yazacağız

AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası‘ adı verilen ‘sansür yasası‘ Meclis Gelen Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor. Meclis’ten geçmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımızın kökten değişeceği sansür yasasına karşın gazeteciler ‘#SusmakYok’ etiketiyle sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

İktidarın ‘Dezenformasyonla mücadele’ adını verdiği basın meslek örgütlerinin ve muhalefetin ‘sansür yasası’ diyerek eleştirdiği kanun teklifinin 28 maddesi TBMM’de kabul edildi.

Kanun teklifinin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını içeren en kritik 29’uncu maddesi bugün saat 14.00’te Meclis’te görüşülecek.

Söz konusu 29. maddeye göre “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse”, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Gazeteciler ve basın meslek örgütleri halkın haber alma hakkını engelleyen ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve muhtemelen bugün görüşmeleri sonuçlanacak olan ‘sansür yasası’na karşı Twitter hesaplarından #SusmakYok etiketiyle seslerini yükseltti.

Paylaşımlardan bazılarını şu şekilde derledik:

Disk Basın-İş: Sadece çıplak sesimiz kalsa bile, sadece kalemimiz kalsa bile elimizde, sadece kameramız kalsa bile yazmaya, anlatmaya, kayıt altına almaya ve insanlara hakikati ulaştırmaya devam edeceğiz!

📌 "Sadece çıplak sesimiz kalsa bile, sadece kalemimiz kalsa bile elimizde, sadece kameramız kalsa bile yazmaya, anlatmaya, kayıt altına almaya ve insanlara hakikati ulaştırmaya devam edeceğiz!"#SusmakYok pic.twitter.com/nzogkZX2Y0 — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) October 13, 2022

Gazeteci Dayanışma Ağı: İstiyorlar ki gerçekler yazılmasın, halk haber olmasın ve haber almasın. Gazetecilerin, halkın sesini kısmak için TBMM’den geçirmek istedikleri bu yasa geçse de #SusmakYok! Onlar “sus” dedikçe biz yazacağız!

İstiyorlar ki gerçekler yazılmasın, halk haber olmasın ve haber almasın.



Gazetecilerin, halkın sesini kısmak için TBMM’den geçirmek istedikleri bu yasa geçse de #SusmakYok!



Onlar “sus” dedikçe biz yazacağız! pic.twitter.com/LccCrZlopa — Gazeteci Dayanışma Ağı (@gazeteciagi) October 13, 2022

Gazeteci Doğan Ergün: Sussaydık milyonlarca liralık yolsuzluk yapan Ticaret Bakanı bugün görevinin başındaydı. #SusmakYok #SansürYasasınaHayır

Sussaydık milyonlarca liralık yolsuzluk yapan Ticaret Bakanı bugün görevinin başındaydı.#SusmakYok#SansürYasasınaHayır pic.twitter.com/GipY6yPI8o — Doğan Ergün (@dgnergun) October 13, 2022

Gazeteci Nurcan Çalışkan: İktidar Dezenformasyon Yasası adı altında adeta #sansüryasası hazırladı Yasa sadece gazetecileri baskı altına almıyor. Bilim insanlarını, STK’ları, aktivistleri yani dokunulmazlığı olmayan ve sosyal ağları kullanan herkesi ilgilendiriyor. Bu yüzden #SusmakYok çok anlamlı.

İktidar Dezenformasyon Yasası adı altında adeta #sansüryasası hazırladı



Yasa sadece gazetecileri baskı altına almıyor. Bilim insanlarını, STK’ları, aktivistleri yani dokunulmazlığı olmayan ve sosyal ağları kullanan herkesi ilgilendiriyor



Bu yüzden #SusmakYok çok anlamlı — Nurcan Çalışkan (@nurcancaliskan) October 13, 2022

Gazeteci Gökay Başcan: Ne iktidar ne de onun çıkardığı kanunlar bizleri susturmayacak. Doğruların peşinden koşmaya, yazmaya devam edeceğiz. Halkın haber alma hakkını savunan gazeteciler olarak bir kez daha #SusmakYok diyoruz.

Ne iktidar ne de onun çıkardığı kanunlar bizleri susturmayacak. Doğruların peşinden koşmaya, yazmaya devam edeceğiz.

Halkın haber alma hakkını savunan gazeteciler olarak bir kez daha #SusmakYok diyoruz. pic.twitter.com/m3rsoVyGkp — Gökay Başcan (@Gokaybascan) October 13, 2022

Aktivist Sedef Erken: Bugün sosyal medyayı düzenleyeceğiz adı altında ne yapmaya çalıştığınızın farkındayız, kimse konuşmasın, kimse beceremediklerinizi halka göstermesin istiyorsunuz ama bedeli neyse öderiz ama asla #SusmakYok