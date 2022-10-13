Demirören’e verilen golf sahası davası: Ziraat ve Emlak Konut’un itirazı reddedildi

CANAN COŞKUN

Demirören Holding’e verilen 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon liralık krediye karşılık Ziraat Bankası’na geçen İstanbul Göktürk’teki arazilerle ilgili tüketici mahkemesinde görülen dava bugün başladı. Mahkeme, davalıların söz konusu araziyle ilgili ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına yönelik talebini reddetti.

Fotoğraf: magdergi.com

İstanbul 6’ncı Tüketici Mahkemesi’nde görülen duruşmayı çok sayıda çevre sakini izlerken CHP Milletvekili Gökan Özbek de takip etti. Ziraat Bankası’nın ve Emlak Konut GYO’nun avukatı da duruşmada hazır bulundu.

TOKİ avukatı: Mülkiyet hakkımız ihlal edildi

Duruşmada ilk olarak davalıların avukatlarına söz hakkı verildi. Emlak Konut’un avukatı, davacıların tüketici sıfatının olmadığını belirterek müvekkili olan firmanın mülkiyet hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.

Ziraat Bankası’nın avukatı Yunus Saygılı da söz konusu arazinin çevre sakinleri tarafından fiili olarak kullanılmadığını savundu. Avukatlar, ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

İnşaat yapılmak isteniyor

Davacı çevre sakininin avukatı Özgün Öztunç da, dava konusu alanla ilgili maliklerin tapu irtifakının 90’lı yıllarda kurulduğunu, söz konusu arazinin golf sahası olarak kullanılacağının müvekkillerine taahhüt edildiğini söyledi. Avukat Öztunç, alanda zemin etüdü yapıldığını da belirterek bu işlemin inşaat için olduğunu aktardı.

Mahkeme, ara kararında davalıların tedbir kararının kaldırılmasına yönelik itirazı reddetti. Mahkemenin davayla görevli olup olmadığı ve zaman aşımına yönelik taleplerin de ön inceleme duruşmasında ele alınmasına hükmedildi. Davanın esas ve usulüne yönelik talepler de önümüzdeki duruşmalarda incelenecek.

Ne olmuştu?

Demirören Holding, kamu bankalarından çektiği yaklaşık 2 milyar dolarlık kredinin Ziraat Bankası’ndan aldığı bölümünü Doğan Holding’e ait medya grubunu satın almak için kullanmıştı.

Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018’de toplamda 916 milyon dolara satın alan holdingin, işlem için kullandığı yüklü miktardaki kredi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in paylaşımlarıyla tekrar gündeme gelmişti. Peker, Demirören’in Ziraat Bankası’ndan çektiği kredinin geri ödenmediğini öne sürmüştü.

Demirören’in Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyi geri ödeyip ödemediğiyse hâlâ bilinmiyor.

Holdingin, bu krediye karşılık Göktürk Kemer Country’deki golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirdiği ortaya çıkmıştı. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlığın hazırladığı imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlanmıştı. Konut yapılması planlanan bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.

Bölge halkının açtığı dava sonucu mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almış, ardından da araziler Ziraat Bankası’na devredilmişti. Fakat bankaya devredilen bu arazi, yine Demirören Holding’e kiralanmıştı.

Daha sonra bölge deprem kanunu kapsamında belirlenen riskli alanlara karşılık yeni yerleşim alanları olarak kabul edilen ‘rezerv yapı alanı’ kapsamına alınmıştı. Böylelikle de alanda imar planı yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınarak bakanlığa aktarılmıştı. Bölge halkı hem bakanlığa itiraz etmiş hem de kararın iptali istemiyle dava açmıştı.

Hukuki süreç devam ederken Ziraat Bankası’nda olan söz konusu araziler Emlak Konut’a geçti. Ziraat Bankası söz konusu parseller için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’yla işbirliğine gitmişti.

Bunun üzerine şirket yetkilileri araziye görevli koydu. Bölge sakinleriyse ayrı ayrı tapu iptali ve tescil davası açarak arazideki uygulamaların tedbiren önlenmesini istedi. Bölge sakinlerinden birinin açtığı davada mahkeme, davacının haklarının derhal korunması gerektiğine karar vermiş, parsele bölge sakinlerinin girişiyle yürüyüşünün engellenmesi, parselin çevresinin dikenli telle çevrilmesi ve güvenlik personeliyle parsele girişin engellenmesi dahil her türlü tasarrufu tedbiren durdurmuştu.

Söz konusu alanla ilgili olarak imar planı ve rezerv alanı ilanın iptali istemiyle idare mahkemesinde de 50’den fazla dava açılmış durumda.