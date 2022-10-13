Yargı kulisini haberleştiren gazetecilere dokuz günlük jet yargılamayla hapis cezası

Gerçek Gündem Sorumlu Yazıişleri Müdürü Faruk Eren ve Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay’a yargı kulisi haberi nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl üç ay hapis cezası verildi. Yargılama sadece dokuz gün sürdü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gerçek Gündem’in haberine göre Karabay, 23 Haziran’da Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yargı mensuplarıyla ilgili atama kararlarını haberleştirdi.

‘Yargıda ‘Antalya’ operasyonunda ‘İstanbul’ ayrıntısı: Atanan savcılar neyin göstergesi?’ başlıklı haberde, Antalya Adliyesi’nde, Zafer Koç, Yakup Ali Kahveci, Gürkan Kütük, Erdoğan’ın avukatları Ahmet Özel, Mustafa Doğan İnal ve Kürşad Köhle isimlerinin ‘bir araya gelmesinin perde arkası’ yer alıyordu.

Gerçek Gündem’den kaldırılan habere, jet hızıyla dava açıldı.

Faruk Eren’le Furkan Karabay’a ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde 4 Ekim’de görüldü.

Duruşmada Eren ve Karabay kendilerini savundu. Savcı duruşmadan önce hazırladığı mütalaasının okuyarak iki gazeteci hakkında hapis cezası talep etti.

Mahkeme, ikinci duruşma için 13 Ekim’e gün verdi. Bugün görülen duruşmada, gazeteciler Eren ve Karabay hakkında iki yıl üç ay hapis cezası verildi. Hakim, cezanın ertelenmesiyle ilgili hükümleriyse uygulamadı.