Akşam Postası / 12 Temmuz 2023

‘Bitti o iş’ demişti: Erdoğan, Miçotakis’le görüştü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüştü.
AKP’nin komisyon oyunu: Üye sayısında artışla kaybı telafi etti
TBMM’de Saadet Partisi’yle Gelecek Partisi’nin grup kurmasının ardından AKP, komisyonlarda koltuk kaybetmemek için üye sayısını artırdı.
Muğla ve Adana’da orman yangınları
Muğla ve Adana’da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Diyarbakır’daki tutuklu gazeteciler için tahliye kararı
Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteciler hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, tutuklu 15 gazetecinin yurt dışına çıkışını da yasakladı. Bir sonraki duruşma 9 Kasım’da yapılacak.
Borsada bankacılık endeksi 48 günde yüzde 50 yükseldi
Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi 25 Mayıs’tan bu yana yüzde 50 yükseldi.
ABD’de enflasyon beklentilerin altında arttı
ABD’de tüketici fiyatları endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3’le piyasa beklentilerinin altında arttı.
Tanju Özcan, Ankara’da olmayan Kılıçdaroğlu’na seslendi: Kaçamazsın
Bugün CHP genel merkezine yürüyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara’da olmayan partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: “Benden kaçabilirsin ama DEĞİŞİM’den kaçamazsın.”
Türkiye, en çok kalori alan beşinci ülke
Britanya’da bulunan Oxford Üniversitesi’nin verilerine göre Türkiye en çok kalori alan beşinci ülke.
Citi, dolar/TL pozisyonunu kar ederek kapattı
ABD merkezli yatırım bankası Citi’nin stratejistleri, dolar/TL’deki üç aylık uzun pozisyonlarını kar ederek kapattıklarını açıkladı.
İstanbul’da taksicilerden zam talebi: En az yüzde 100
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi tarifelerine en az yüzde 100 zam istedi.
Martı, New York borsasında ilk günden çakıldı
Elektrikli scooter şirketi Martı, New York borsasındaki ilk işlem gününde yüzde 44 değer kaybetti.