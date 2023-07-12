Akşam Postası / 12 Temmuz 2023

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu, Türk Toraks ile Halk Sağlığı Uzmanları Dernekleri ortak açıklamalarında dünyada sıcaklık rekorları kırıldığını hatırlatarak, Türkiye için acilen ‘sıcak sağlık eylem planı’ yapılmasını istedi. Yerkürede ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde üç kez üst üste rekor kırdı. Küresel ortalama sıcaklığın 17,23°C olduğu 6 Temmuz’sa kaydedilen […]