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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 12 Temmuz 2023

‘Bitti o iş’ demişti: Erdoğan, Miçotakis’le görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüştü.

CHP’de vekillere ‘devleti ve partiyi eleştirmeme’ şartı

AKP’nin komisyon oyunu: Üye sayısında artışla kaybı telafi etti

TBMM’de Saadet Partisi’yle Gelecek Partisi’nin grup kurmasının ardından AKP, komisyonlarda koltuk kaybetmemek için üye sayısını artırdı.


Muğla ve Adana’da orman yangınları

Muğla ve Adana’da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Diyarbakır’daki tutuklu gazeteciler için tahliye kararı

Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteciler hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, tutuklu 15 gazetecinin yurt dışına çıkışını da yasakladı. Bir sonraki duruşma 9 Kasım’da yapılacak.

Borsada bankacılık endeksi 48 günde yüzde 50 yükseldi

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi 25 Mayıs’tan bu yana yüzde 50 yükseldi.

ABD’de enflasyon beklentilerin altında arttı

ABD’de tüketici fiyatları endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3’le piyasa beklentilerinin altında arttı.

Tanju Özcan, Ankara’da olmayan Kılıçdaroğlu’na seslendi: Kaçamazsın

Bugün CHP genel merkezine yürüyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara’da olmayan partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: “Benden kaçabilirsin ama DEĞİŞİM’den kaçamazsın.”

Türkiye, en çok kalori alan beşinci ülke

Britanya’da bulunan Oxford Üniversitesi’nin verilerine göre Türkiye en çok kalori alan beşinci ülke.

Citi, dolar/TL pozisyonunu kar ederek kapattı

ABD merkezli yatırım bankası Citi’nin stratejistleri, dolar/TL’deki üç aylık uzun pozisyonlarını kar ederek kapattıklarını açıkladı.

İstanbul’da taksicilerden zam talebi: En az yüzde 100

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi tarifelerine en az yüzde 100 zam istedi.

Martı, New York borsasında ilk günden çakıldı

Elektrikli scooter şirketi Martı, New York borsasındaki ilk işlem gününde yüzde 44 değer kaybetti.

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TTB ve uzmanlık dernekleri: Sıcak sağlık eylem planı yapılmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu, Türk Toraks ile Halk Sağlığı Uzmanları Dernekleri ortak açıklamalarında dünyada sıcaklık rekorları kırıldığını hatırlatarak, Türkiye için acilen ‘sıcak sağlık eylem planı’ yapılmasını istedi. Yerkürede ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde üç kez üst üste rekor kırdı. Küresel ortalama sıcaklığın 17,23°C olduğu 6 Temmuz’sa kaydedilen […]

Akşam Postası / 12 Temmuz 2023

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