Martı, New York borsasında ilk günden çakıldı

Elektrikli scooter şirketi Martı, New York borsasındaki ilk işlem gününde yüzde 44 değer kaybetti.
Şirket bir süredir ABD piyasalarına açılmak için girişimlerde bulunuyordu.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) tüm onayları vermesinin ardından hisselerin MRT koduyla yatırımcılarla buluşması bekleniyordu. Martı New York borsasında halka arz edildi.
8,69 dolarlık hisse değeriyle bugün piyasaya giren Martı’nın değeri 5,55 dolara kadar düştü. Yani şirket açılır açılmaz yaklaşık yüzde 44 kayıp yaşadı.
Şirket, açılma işlemi sonrasında bilançosuna yaklaşık 280 milyon dolarlık nakit girmesini bekliyordu.