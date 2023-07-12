AKP’nin komisyon oyunu: Üye sayısında artışla kaybı telafi etti

TBMM’de Saadet Partisi’yle Gelecek Partisi’nin grup kurmasının ardından AKP, komisyonlarda koltuk kaybetmemek için üye sayısını arttırdı.

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Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ilk ortak grup toplantısını bugün düzenledi. Meclis’teki bu yeni grupla komisyonlardaki tablonun AKP aleyhine değişmesi bekleniyordu.

Ama AKP’nin getirdiği önergeyle Meclis’teki bazı komisyonlar ve TBMM Başkanlık Divanı’ndaki üye sayıları artırıldı.

AKP bu hamlesiyle Meclis’teki yeni parti grubuna kaybedilecek koltukları korumuş oldu.

DW Türkçe’den Kıvanç El’in haberine göre AKP önergesiyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun üye sayısı 30’dan 31’e, Başkanlık Divanı’ndaki katip üye sayısı 10’dan 11’e ve bakanlık komisyonlarının üye sayısı 26’dan 27’ye çıkarıldı.