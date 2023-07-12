‘Bitti o iş’ demişti: Erdoğan, Miçotakis’le görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüştü.

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İkili, Litvanya’da düzenlenen NATO zirvesinde bir araya geldi.

Görüşme devam ediyor.

Görüşmem demişti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, geçen sene mayıs ortasında ABD’ye gitmiş ve kongrede Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan da bunun üzerine “Benim için artık Miçotakis diye biri yok” demiş ve başbakanı ABD ziyareti sırasında Türkiye’ye F-16 satışlarını engellemeye çalışmakla suçlamıştı.

Haziran 2022’de düzenlenen NATO zirvesi öncesinde sorularını yanıtlayan Erdoğan, Miçotakis’le görüşecek misiniz sorusuna “O kapıyı kapattık. Bitti o iş” yanıtını vermişti.