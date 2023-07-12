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Yaramazlara biraz batar!

‘Küçük ortak’ İsveç kararının gözden geçirilmesini istedi

Cumhur ittifakının ‘küçük ortağı’ Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsveç’in NATO’ya girişine onay verilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

NATO üyeliği için uzun zamandır Türkiye’nin itiraz engelini aşmak için uğraşan İsveç, önceki gün istediğini elde etmişti.


Erbakan, yazılı açıklamasında, İsveç’in NATO’ya üyeliği meselesinin Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi’nde varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.

AA’nın haberine göre İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün en kısa sürede TBMM’ye götürüleceği yönünde açıklama yapıldığını hatırlatan Erbakan, Türkiye’nin bugüne kadar ‘ABD patronajındaki NATO ve Batı İttifakı’ ile girdiği bütün ilişkilerde hayal kırıklığına uğrayarak zararlı çıktığını söyledi.

Erbakan, devamında şunları kaydetti: “Hükümetimizden beklentimiz, Batı’yla ilişkilerde yeni hüsran sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç’in NATO’ya girişine onay verilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesidir.”

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