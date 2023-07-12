ABD’de enflasyon beklentilerin altında arttı

ABD’de tüketici fiyatları endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3’le piyasa beklentilerinin altında arttı.

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BloombergHT’nin aktardığına göre ABD’de tüketici fiyatlarındaki gerileme ivmesi haziranda da devam etti.

Ülkede tüketici fiyat endeksi haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı.

Tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,2 arttığı izlendi. Beklenti yüzde 0,3’tü.

Çekirdek göstergeler de piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları haziranda bir önceki yıla göre yüzde 4,8 arttı.

Aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Buna rağmen, enflasyon oranı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hedefinin oldukça üzerinde seyrediyor ve politika yapıcıların 25-26 Temmuz’daki toplantıda faiz oranlarını yükseltmeye devam etmeleri yönündeki beklenti korunuyor.

Bir dizi Fed yetkilisi bu ayki toplantıda faiz artırımına gidilebileceği sinyalini verse de, üretici fiyatları, enflasyon beklentileri ve perakende satışlar ilgili yaklaşan verileri de dikkate alacaklar.