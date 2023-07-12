Muğla ve Adana’da orman yangınları

Muğla ve Adana’da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Fotoğraf: Adana Orman Bölge Müdürlüğü

AA’nın haberine göre Muğla’nın Güvercinlik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Milas Boğaziçi bölgesinde başlayan rüzgarın etkisiyle Bodrum Güvercinlik istikametine ilerleyen orman yangınının söndürme çalışmalarına sekiz uçak ve 14 helikopterle havadan 74 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinası ve 615 orman yangını söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

Adana

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde Kılbaş ve Kepeztepe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye dört söndürme helikopteri, iki uçak ile çok sayıda arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.