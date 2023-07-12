Biden: Erdoğan sözünü tuttu, Putin yanıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Vilnius’ta iki gün süren NATO zirvesinin sonundaki konuşmada Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasına “Erdoğan sözünü tuttu, NATO üyelerimizin sayısı 32’ye yükseliyor” dedi.

Joe Biden. (Reuters)

Başkan Biden NATO zirvesinin ikinci gününde NATO-Ukrayna Konseyi’ne katıldı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle görüştü. Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre Biden, zirveyi Vilnius Üniversitesi’nde öğrencilere hitaben yaptığı görüşmeyle tamamladı.

Finlandiya’nın NATO’ya katıldığını, yakında İsveç’in de NATO üyesi olacağını kaydeden Biden, “Erdoğan sözünü tuttu, yakında 32 üye olacağız. Bu 32 üye, demokratik değerlerin arkasında, yan yana birlik içerisinde duracak” diye konuştu.

‘Putin yanıldı’

NATO’nun 70 yılı aşkın bir süredir küresel güvenlik ve istikrarın dayanağı olarak demokratik değerleri koruduğunu vurgulayan Biden, şöyle devam etti:

“Putin ve onun toprak ve güç hırsı, Ukrayna’ya saldırarak NATO’yu böleceğini umuyordu. Birliğimizin ilk sınavda parçalayacağını düşündü. Demokratik liderleri zayıf sandı ama yanıldı. Bu tehditlerin karşısında hep yaptığımızı yaptık, birlikte durduk. AB, NATO ve Hint pasifik ülkeleri bir araya geldi. Tüm dünya üzerine düşeni yaptı.”