Citi, dolar/TL pozisyonunu kar ederek kapattı

ABD merkezli yatırım bankası Citi’nin stratejistleri, dolar/TL’deki üç aylık uzun pozisyonlarını kar ederek kapattıklarını açıkladı.

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Citi, Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 15’e çıkarması sonrası model portföyde ‘uzun dolar/TL’ pozisyonuna geri döndüğünü duyurmuştu. Kurum dolar/TL’de 30 hedefiyle üç ay vadeli alış önermişti.

Uzun pozisyon, bir yatırımcının herhangi finansal aracı, menkul kıymeti ya da malı değerinin artacağını düşünerek satın almasına deniyor. Citi de bu işlemde dolar/TL’nin yükselmesini bekliyordu.

Yüzde 5,67 kar

BloombergHT’nin haberine göre stratejistler işlemi yüzde 5,67 karla 26,13 spot referans seviyeden kapattı. Stratejistler, dolar/TL spot piyasada 24 seviyesindeyken 22 Haziran’da uzun pozisyonu kapatmaya başladıklarını açıkladı.

Bankanın notunda “Yaz sezonuna girilirken, Türkiye’de rezervler ve para birimi turizmden ve belki de bazı karşılıklı fonlamalardan destek görebilir” dendi. Dolar/TL’de beklemeye geçildiği belirtildi.

Notta şunlar kaydedildi: “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan ziyaretine hazırlanıyor. Bu gezinin ikili finansman anlaşmalarına ilişkin yeni bir taahhüt dalgasını açığa çıkaracağına inanıyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde büyük hareketlerin olası olmadığını düşünüyoruz ve bu aşamada beklemede kalmayı tercih ediyoruz. Seviyeleri takip edeceğiz ve orta vadede temelde TL yönü için düşüş eğilimini sürdüreceğiz.”