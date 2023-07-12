Borsada bankacılık endeksi 48 günde yüzde 50 yükseldi

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi 25 Mayıs’tan bu yana yüzde 50 yükseldi.

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Birikimini enflasyondan korumak isteyenlerin ‘sığınağı’ olan borsa 2022’de rekor yükseliş kaydetmiş, ama yeni yılda dalgalı bir seyir izlemişti. Seçim öncesi artan belirsizlikle dalgalanma artmıştı.

Seçimden sonra daha ‘normal’ politikalar vadeden yeni bir ekonomi yönetimi başa geldi. Yeni yönetimin politika faizini sert şekilde artıracağı, paranın bir kısmının da borsadan çıkıp vadeli mevduata kayabileceği düşünülüyordu.

Ancak artışın beklentinin altında kalması ve kısa vadede enflasyonun düşmeyeceğinin anlaşılmasıyla borsa yatırımları devam etti.

BIST-100 endeksi 6400 sınırına dayanarak rekor kırmış durumda.

Ekonomi yönetiminin mesajlarıyla daha da coşan banka hisselerindeyse yükseliş daha sert oldu.

25 Mayıs’ta 3791 puana kadar düşen bankacılık endeksi, şu an 5780 seviyesini zorluyor. Yani 25 Mayıs’tan bu yana endeks 48 günde yüzde 50’yi aşan bir yükseliş gösterdi.