Britanya’da bulunan Oxford Üniversitesi’nin verilerine göre Türkiye en çok kalori alan beşinci ülke.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Oxford Üniversitesi’ne bağlı OurWorldInData, 184 ülkeden 173’ünün günde 2 bin kalorinin çok üstünde aldığını ölçtü. 2 bin kalori yetişkinler için günlük önerilen miktar.

DailyMail’in derlediği habere göre listenin başında, günlük 4 bin 12 kaloriyle Arap yarımadası açıklarındaki ada ülkesi Bahreyn bulunuyor.

Bahreyn’i günde 3 bin 850 kaloriyle İrlanda, 3 bin 824 kaloriyle Belçika ve 3 bin 762 kaloriyle Türkiye izliyor.

Veriler, her ülke için hane başına ortalama olarak satın alınan gıdaların içeriğine dayanıyor, yani israfı hesaba katmıyor.

Aşırı tüketim salgını

Günlük alınan kalori, fast food’ların ve işlenmiş gıdaların kullanıma sunulmasıyla birlikte dünya çapında onlarca yıldır artıyor.

Araştırmacılar yiyeceklerin daha çok kalorili, daha az besleyici hale geldiği konusunda uyarıyor.

Aşırı tüketim salgını, devamlı elektrik ışığının varlığı ve stresli yaşama bağla yetersiz uykuyla da ilişkili.

Araştırmalar, birisi yeterince uyumadığında iştahının o kadar iyi düzenlenmediğini ve sonuç olarak bunun aşırı tüketimle sonuçlanma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Ayrıca uykusunu alamayanların, iyi dinlenmiş kişilere göre şeker açısından zengin yiyecekler yeme olasılıkları daha yüksek.