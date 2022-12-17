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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de obezite görülme sıklığı artıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, Türkiye’de, obezitenin görülme sıklığının arttığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Doç. Dr. Altay, AA muhabirine, obezitenin önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirtti.


Dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşamın obezitenin gelişimini artırdığını anlatan Altay, obezite görülme yaşının çocukluk çağına kadar düştüğüne dikkati çekti.

Obezitenin insan yaşamını tehdit eden hastalıklar açısından risk faktörü olduğunu anlatan Altay, şunları kaydetti: “Avrupa ülkeleri arasında obezite görülme sıklığı en yüksek ülkelerdeniz. Obezite birçok hastalığın nedeni. Özellikle kalp hastalıkları, hipertansiyon, metabolizma bozuklukları, inme, uyku apnesi gibi insan sağlığını tehdit eden hastalıkların meydana gelmesinde obezite önemli bir risk faktörü. Son 12 yılda Türkiye’de obezite görülme sıklığı yüzde 70 arttı. Obezitesi olan insan sayısı son verilere göre 20 milyona yaklaştı. Bunların hepsi kalp krizi, inme, hipertansiyon ve kalp yetmezliği için aday hasta konumunda.”

Doç. Dr. Altay, bireylerin vücut kitle endeksini hesaplayarak obezitesi olup olmadığını anlayabileceğini dile getirdi.

Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplamanın yapıldığını ifade eden Altay, “18,5-24 arası normal değer, 25-30 arası aşırı kilolu, 30’un üstü ise obez olarak kabul ediliyor.” diye konuştu.

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