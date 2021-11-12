Akşam Postası / 12 Kasım 2021

Rapor: Üç gençten biri sandığa gitmeyebilir

Yeni bir gençlik araştırmasına göre, Türkiye’de gençler gündemi Instagram’dan takip ediyor.

İstanbul’da ekmek resmen 2,5 lira

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınların tarifesi değişti. Bugünden itibaren resmi olarak 230 gramlık ekmek 2,5 lira.

Türkkan’ın fezlekesi Meclis’te

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında hazırlanan fezleke, Meclis’e gönderildi.

Dolar 10’a yürürken bakan Elvan ısrarcı: Hükümet yüksek kuru desteklemiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dolar 10 liraya doğru giderken hükümetin ihracatı desteklemek için yüksek kur hedeflediği yönündeki iddiayı bir kez daha yalanladı.

Erdoğan’ın, ‘Bolluk bereket var’ dediği market rafları sallantıda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son dönemde konuşmalarında sıklıkla yer ayırdığı market raflarındaki doluluk sallantıya girdi. Perakende sektörü temsilcileri kurdaki oynaklık nedeniyle fiyat belirlemenin imkansızlaştığı bir sürece girildiğini, rafların boşalmasa da çeşitliliğinde önemli oranda azalmalar yaşandığını söyledi.

Dünyada ilk: Hastalık teşhisine ‘iklim değişikliği’ yazıldı

Kanadalı bir kadın, ülkede yazın yaşanan aşırı sıcak hava dalgasının ardından solunum güçlüğü çekmeye başlayınca dünyada ‘iklim değişikliği’ teşhisi konan ilk hasta oldu.

16 vekile ait 19 dokunulmazlık dosyası TBMM başkanlığında

Halkların Demokratik Partisi’nden 15 (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) bir olmak üzere 16 milletvekiline ait AKP’li vekile göre tarım politikalarında sorun yok, ‘çiftçi savurgan toplam 19 dokunulmazlık dosyası, TBMM başkanlığına sunuldu.

AKP’li vekile göre tarım politikalarında sorun yok, ‘çiftçi savurgan’

AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, maliyet artışları nedeniyle zor günler geçiren çitçilere savurganlık eleştirisi yöneltti.

Profesör ruhsal pandemiyi değerlendirdi: 2’nci Dünya Savaşı’ndan çok daha travmatik

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi psikiyatr Prof. Dr. Erol Göka, Covid-19 salgınını 2’nci Dünya Savaşı’yla karşılaştırarak,”Çaresiz olma anlamında çok daha büyük bir travmatik durumla karşı karşıyayız” dedi.

Türkiye’den Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemenlilere izin verilmeyecek

Polonya sınırında yaşanan çatışmalar sonrası Türkiye’deki havalimanlarından Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları artık kabul edilmeyecek.

Erdoğan: Binalı Yıldırım’ı ‘Türkiye’nin aksakalı’ olarak atadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski başbakan Binali Yıldırım’ı ‘Türkiye’nin aksakalı’ olarak atadıklarını söyledi.

Kırmızı eti daha fazla tüketen erkeklerin, ‘erkeklik’le ilgili sorunu olabilir

Kanada’da yapılan bir araştırma bolca kırmızı et tüketen erkeklerin ‘erkeklik‘ konusunda güvensiz olabileceğini ortaya koydu.

Bitcoin-altın yarışı: Kripto fonu ilk kez önde

Dijital varlık yönetim şirketi Grayscale, dünyanın en büyük altın fonundan daha fazla varlığı yönetmeye başladı.