Kırmızı eti daha fazla tüketen erkeklerin, ‘erkeklik’le ilgili sorunu olabilir

Kanada’da yapılan bir araştırma bolca kırmızı et tüketen erkeklerin ‘erkeklik‘ konusunda güvensiz olabileceğini ortaya koydu.

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Araştırmacılar ‘erkeklik stresi‘ yaşayan erkeklerin maskülen algılanan kırmızı et tüketerek ‘erkekliği artırma’ eğiliminde olduğunu gördü.

‘Erkeklik stresi’, toplumsal cinsiyet normlarıyla uyumsuzluk algısından kaynaklanan bir sıkıntı olarak tanımlanıyor. Başka bir deyişle yeterince ‘erkek‘ olmama endişesi…

Kırmızı etin neden erkeksi algılandığı tam olarak bilinmemekle birlikte, kas geliştirmenin bir yolu olarak görülüyor ya da cinsel güç gibi basmakalıp erkek özelliklerini artırdığına dair inanç rol oynuyor olabilir. Gıda sektöründe, cinsel çağrışımlı reklamlar da bu algının kaynağı olabilir.

Araştırmanın başındaki isim Lethbridge Üniversitesi’nden Rhiannon MacDonnell Mesler “Sonuçlar, erkekliğinden endişe duyan erkeklerin, tükettiği yiyecekler aracılığıyla erkekliğini güçlendirme fırsatı arayabileceğini gösteriyor” dedi.

Kırmızı et tüketiminin erkeklerde kadınlara kıyasla daha fazla olmasının bu nedenle şaşırtıcı olmadığı belirtildi.

Araştırmanın ilk aşamasında Britanya, ABD ve Kanada’dan 300 erkek katılımcı, ‘erkeklik stresi’, geleneksel erkekliğe ne kadar uyduğu ve kırmızı et satın alma eğilimleri açısından değerlendirildi.

13 erkeğin vegan ya da vejetaryen olduğunu belirtmesi üzerine kalan 287 katılımcıdan erkeklik stresini belirlemek için “Keşke diğer adamların ilgilendiği şeyler ilgilenseydim”, “Kadınların beni diğer erkekler kadar maço olmadığım için daha az çekici bulduğundan endişeleniyorum” gibi anket soruları üzerinden değerlendirme yapması istendi.

Ardından evlere et servisi yapan yeni bir şirket olduğu, içinde farklı kırmızı et çeşitleri bulunan kutulardan satın alıp almayacakları soruldu.

Nihayet katılımcıların erkeklik ve yemek tüketimi arasında kurduğu bağı belirlemek için bazı sorular yöneltildi.

Elde edilen veriler analiz sonucu ‘erkeklik stresi’ yüksek olan erkeklerin et yemenin erkekliklerini artıracağına inanma olasılığının daha yüksek ve kırmızı et satın almaya daha meyilli olduğu görüldü.